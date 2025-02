‘Elas com a bola’: clubes se preparam para a temporada de 2025

A pré-temporada segue a todo vapor com treinamentos e novas contratações. Confira a preparação dos clubes femininos para 2025. Na segunda-feira (27), o craque Gabigol acompanhou um treino das cabulosas do Cruzeiro , ao lado de Byanca Brasil. E as transferências no futebol feminino bateram recorde em 2024 — o valor total em negociações ultrapassou R$ 15,5 milhões.



O Elas com a bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.