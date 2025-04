‘Elas com a Bola’ relembra decreto-lei que proibiu futebol feminino no Brasil há 84 anos

O Elas com a Bola de segunda-feira (14) relembra o decreto-lei que proibiu a prática do futebol feminino no Brasil , assinado há 84 anos. A lei durou 38 anos, atrasando o desenvolvimento da modalidade no país.



A historiadora do esporte, Aira Bonfim, explica o contexto histórico do decreto. “A gente tem um decreto-lei que surge durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, mais especificamente em 1941, decorrente do sucesso de mais ou menos 15 equipes femininas no subúrbio do Rio de Janeiro que estavam ascendendo para esse futebol”, conta.



Aira relata que mulheres continuaram praticando o esporte mesmo sob a proibição, mas houve um retrocesso em relação à profissionalização. O decreto valeu até 1979, mas a regulamentação da modalidade só aconteceu em 1983.



Magali, ex-jogadora do Juventus da Mooca considerada uma das pioneiras da modalidade no país, relembra quando deu os primeiros passos no futebol logo após a liberação: “As pessoas tinham aquele preconceito da menina estar jogando bola no meio dos meninos”.



