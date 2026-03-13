Elenco feminino do São Paulo faz media day para temporada 2026
Elenco do São Paulo enfrenta a Ferroviária neste sábado (14)
O elenco feminino do São Paulo participou de um dia dedicado a sessões fotográficas. O evento ocorre em um momento positivo para o time, que mantém 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro.
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