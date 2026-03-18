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Equipe feminina do Grêmio anuncia nova treinadora

Técnica Jessica de Lima assinou até o final de 2027 e estreia diante da Ferroviária

Elas com a Bola|Do R7

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O Grêmio anunciou a contratação da técnica Jessica de Lima.

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