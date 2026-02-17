Logo R7.com
Esquiadora recebe alta depois de uma semana internada

Atleta teve fratura após uma queda logo no início da prova que seria sua despedida

Elas com a Bola|Do R7

A esquiadora Lindsey Vonn recebeu alta hospitalar após sofrer um acidente durante os Jogos Olímpicos de Inverno 2026.

