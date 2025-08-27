‘Foi um feito muito significativo’, celebra jogadora sobre 1º título nacional da história do Piauí

“Foi o primeiro título nacional que o estado teve em todas as categorias do esporte mesmo, então pra gente foi um feito muito significativo”, afirma Adriane Nenê, atacante do Atlético Piauiense, ao celebrar a conquista do título do Brasileirão Feminino da Série A3.





A jogadora foi protagonista da partida: dos quatro gols marcados pelo clube, três foram de sua autoria. Nenê ressalta que o trabalho em equipe foi fundamental para o êxito do grupo. “Essa energia que a gente construiu como equipe, como família, com certeza fez toda a diferença pra esse título”, afirma a atleta.





Atlético Piauiense foi consagrado campeão do Brasileirão Feminino A3 após golear o Vila Nova por 4 a 0 no Albertão, em Teresina (PI). Com o título inédito, o time sobe para a Série A2. A atacante enfatiza a determinação da equipe nas foi consagrado campeão do Brasileirão Feminino A3 após golear o Vila Nova por 4 a 0 no Albertão, em Teresina (PI). Com o, o time sobe para a Série A2. A atacante enfatiza a determinação da equipe nas próximas competições





“Temos aí um calendário pra cumprir e o que a gente espera é muito sucesso em todos. A gente vai brigar, tudo que a gente jogar a gente vai brigar pra vencer, pra chegar ao mais longe possível”, declara Nenê.