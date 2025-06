Futebol feminino pode se tornar um dos cinco principais esportes do mundo até 2030, aponta relatório

Um relatório da Nielsen Sports em parceria com a PepsiCo divulgado na terça-feira (17) mostrou que o futebol feminino deve se tornar um dos cinco principais esportes do mundo até 2030. A projeção é baseada em números recentes de ligas de diversas nações.



A audiência da Liga Nacional de Futebol Feminino dos Estados Unidos, por exemplo, teve um aumento de 18% em 2025 na comparação com o ano anterior. A projeção é que a modalidade tenha um salto de 18% no número de torcedores. Nos próximos cinco anos, a audiência global de transmissões também deve aumentar em 30% nos principais torneios, e o total de espectadores pode chegar a 800 milhões de pessoas.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS.