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Geyse retorna à lista de convocação de Arthur Elias

Atacante destaca a importância do crescimento do futebol feminino no Brasil

Elas com a Bola|Do R7

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A atacante Geyse retornou à lista de convocação de Arthur Elias. Em entrevista, ela destaca a importância do crescimento do futebol feminino no Brasil e as expectativas para a Copa do Mundo de 2027. 

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