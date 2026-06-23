Geyse retorna à lista de convocação de Arthur Elias

A atacante Geyse retornou à lista de convocação de Arthur Elias. Em entrevista, ela destaca a importância do crescimento do futebol feminino no Brasil e as expectativas para a Copa do Mundo de 2027.



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