Goodison Park é delas! Time feminino do Everton herda estádio histórico de 132 anos do clube

Ao invés de seguir com os planos de demolição do Goodison Park, estádio histórico do Everton por 132 anos, o clube inglês anunciou que o espaço será a nova casa da equipe feminina. Assim, as jogadoras se tornam as primeiras da Premier League a ter um campo exclusivo para o futebol feminino .



Antes utilizado pelo time masculino, o estádio tem capacidade para receber 40 mil pessoas. “À medida em que a modalidade vai crescendo e tendo demanda, é preciso acompanhar essa estrutura”, afirma Nayara Inorro, comentarista do programa Elas com a Bola, na edição de quarta-feira (14).



