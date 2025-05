Ingressos para amistoso da seleção feminina em SP começam a ser vendidos nesta terça (13)

A Copa do Mundo Feminina passará a ter 48 seleções participantes em 2031, tendo a edição no Brasil , em 2027, como última com 32 equipes. O número de partidas da competição também irá mudar, saindo de 64 para 104 jogos. A medida acompanha a mudança na competição masculina.



Além disso, a venda de ingressos para o amistoso entre Brasil e Japão na Neo Química Arena, em São Paulo, abre nesta terça-feira (13), mesmo dia em que o técnico Arthur Elias convoca o grupo que jogará contra as japonesas.



