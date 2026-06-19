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Jogadora tem ruptura do ligamento cruzado anterior durante treino da seleção

Atleta do Cruzeiro sofreu a lesão no joelho durante um treino da seleção feminina

Elas com a Bola|Do R7

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A jogadora Paloma Maciel, do Cruzeiro, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior durante um treino da seleção brasileira feminina em Itu, São Paulo.

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