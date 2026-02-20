Jogos de Inverno: biatletas usam artesanato como auxílio à saúde mental durante as competições

Durante as Olimpíadas de Inverno na Itália, três biatletas americanas encontraram no tricô uma maneira de aliviar a pressão das competições. Essa prática proporciona tranquilidade entre treinos e provas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!