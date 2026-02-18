Jogos de Inverno: dispositivos aproximam o público com velocidade e ângulos inovadores em esportes

Nessa edição das Olimpíadas de Inverno de 2026, os drones levaram a transmissão a um novo patamar. Os dispositivos são responsáveis por fazer com que os espectadores se sintam como se estivessem competindo lado a lado com os atletas.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!