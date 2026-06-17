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Julia Soares está na disputa do Pan-Americano da Ginástica Artística

Competição faz parte da preparação para os Jogos de Los Angeles 2028

Elas com a Bola|Do R7

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Julia Soares integra a equipe que disputará o Campeonato Pan-Americano, que chega ao Rio de Janeiro nesta semana e promete encantar os fãs do esporte. A atleta demonstra entusiasmo ao ter a oportunidade de representar o Brasil em casa.

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