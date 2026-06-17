Julia Soares está na disputa do Pan-Americano da Ginástica Artística

Julia Soares integra a equipe que disputará o Campeonato Pan-Americano, que chega ao Rio de Janeiro nesta semana e promete encantar os fãs do esporte. A atleta demonstra entusiasmo ao ter a oportunidade de representar o Brasil em casa.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!