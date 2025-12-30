Logo R7.com
Lateral-direita do Massa Bruta fala sobre futuro e vivências

Carol Tavares é uma das mais experientes do elenco

Elas com a Bola|Do R7

Com passagens por Corinthians e Ferroviária, a lateral Carol Tavares é uma das jogadoras mais experientes do RB Bragantino. Em entrevista ao Elas com a Bola, ela falou sobre a vivência em Bragança Paulista e outros assuntos. Confira!

