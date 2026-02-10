Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

'Levar o esporte a novos patamares', diz Giannis Antetokounmpo, novo acionista do Chelsea feminino

Com investimento, astro da NBA amplia diversificação de negócios

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O jogador de basquete Giannis Antetokounmpo tornou-se recentemente acionista do time feminino do Chelsea.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Chelsea
  • futebol-feminino
  • basquete

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.