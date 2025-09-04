Luana Bertolucci retorna aos gramados após 18 meses afastada para tratar câncer raro

A jogadora Luana Bertolucci voltou aos gramados na última terça-feira (2), após ficar cerca de 18 meses afastada para tratamento do linfoma de Hodgkin, em tipo raro de câncer do sistema linfático. Ela retornou vestindo a camisa do Orlando Pride na partida contra o time porto-riquenho Liga Deportiva Alajuelense, pela Copa dos Campeões da Concacaf, entrando em campo aos 25 minutos do segundo tempo.



A vitória do Orlando por 3 a 0 foi especialmente comemorada por suas companheiras de equipe e também por colegas do Corinthians — ex-clube de Luana —, que celebraram sua volta ao esporte com entusiasmo e homenagens.