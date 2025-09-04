Logo R7.com
Luana Bertolucci retorna aos gramados após 18 meses afastada para tratar câncer raro

Jogadora celebrou volta aos gramados em vitória pelo Orlando Pride na Copa dos Campeões da Concacaf

Elas com a Bola|Do R7

A jogadora Luana Bertolucci voltou aos gramados na última terça-feira (2), após ficar cerca de 18 meses afastada para tratamento do linfoma de Hodgkin, em tipo raro de câncer do sistema linfático. Ela retornou vestindo a camisa do Orlando Pride na partida contra o time porto-riquenho Liga Deportiva Alajuelense, pela Copa dos Campeões da Concacaf, entrando em campo aos 25 minutos do segundo tempo.


A vitória do Orlando por 3 a 0 foi especialmente comemorada por suas companheiras de equipe e também por colegas do Corinthians — ex-clube de Luana —, que celebraram sua volta ao esporte com entusiasmo e homenagens.

  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola
  • Câncer
  • Futebol

