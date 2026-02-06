Luiza Parreiras projeta temporada do Cruzeiro
Nova diretora quer protagonismo da equipe em todos os campeonatos
Cruzeiro optou por não participar do Campeonato Brasileiro do sub-20. Estratégia é direcionar as atenções às competições dentro da categoria sub-17.
Últimas
Executiva fala sobre novo cargo na gestão das Mosqueteiras
Bárbara Fonseca fala sobre sua chegada ao Grêmio e planos para o futebol feminino
São Paulo mantém foco na temporada 2026
Equipe feminina do São Paulo intensifica treinos e recebe reforços antes da estreia contra o Internacional
CBF define data de convocação da seleção feminina
Brasil terá confrontos com Costa Rica, Venezuela e México na primeira Data Fifa de 2026
Cruzeiro segue preparação para estreia no Brasileirão
Luiza Parreiras e reforços comentaram as expectativas para a temporada
Mercado da bola: Grêmio e Bahia anunciam novas contratações
Clubes se preparam para a temporada 2026 e fazem movimentações nas equipes
Brabas desembarcam no Brasil após Mundial Feminino
Corinthians foca na disputa da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras
Flamengo aproveita folga para se preparar para a Copa Rio
Rubro-negro estreia na competição na segunda rodada
Guerreiras do Fluzão realizam media day do time
Ação reuniu elenco para produção de imagens e rendeu boas risadas
Fluminense enfrenta clássico contra o Botafogo na Copa Rio
Competição marca início de calendário de futebol feminino carioca
Confira as movimentações no mercado da bola do futebol feminino
Contratações no Palmeiras e Internacional marcam semana nos clubes
CBF anuncia primeiros confrontos de 2026
Amarelinha enfrenta Costa Rica, Venezuela e México na primeira Data Fifa
Torcida do Corinthians agita final do Mundial Feminino
Fiel marcou competição por empolgação e apoio às Brabas
Brabas ficam com vice-campeonato na Copa das Campeãs
Corinthians embarcam de volta ao Brasil após campanha no Mundial Feminino de Clubes
Meninas do Vozão vão disputar o Brasileirão A2
Ceará foi convidado pela CBF após desistência de Avaí Kinderman