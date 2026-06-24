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Mulheres na Faixa de Gaza usam futebol como recuperação

Time é formado por atletas que perderam membros e sonha com jogos internacionais

Elas com a Bola|Do R7

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Na Faixa de Gaza, um grupo de mulheres palestinas que perderam membros devido ao conflito com Israel é o primeiro time de futebol feminino de amputadas da região.

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