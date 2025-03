'Não é bom ter só um time que ganha', diz Cléo Prado após vitória do São Paulo na Supercopa Feminina

Com a vitória do São Paulo contra o Corinthians na disputa pela Supercopa Feminina, no sábado (15), Cléo Prado, diretora do tricolor, comemorou a quebra da hegemonia das Brabas . “Não é bom ter somente um time que ganha, fica desinteressante”, afirma, em entrevista exibida no Elas com a Bola desta terça-feira (18).



Para ela, o título representa um bom começo para a temporada e aumenta o otimismo para os próximos campeonatos. “Fico muito feliz, porque, na verdade, acabamos ter o Palmeiras como campeão, agora o São Paulo. Então, acho que o futebol feminino começa, realmente, a fazer esse trabalho diferenciado de dividir forças”, ressalta.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45, na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!