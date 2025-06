Paulistão Feminino: terceira rodada começa com duelo entre Realidade Jovem e Bragantino nesta quarta

Após uma pausa de quase 20 dias, o Paulistão Feminino retorna com força total nesta quarta-feira (4) e promete agitar a semana. O primeiro dia de jogos da terceira rodada já começa animado, com três embates marcados ao longo da tarde e da noite.



O primeiro confronto será entre Realidade Jovem e Bragantino, às 15 horas. Na sequência, o clássico entre Palmeiras e São Paulo acontece às 19 horas. Encerrando o dia, às 21 horas, Corinthians e AD Taubaté entram em campo.



Já na quinta-feira (5), a partir das 17h10, a RECORD NEWS e o PlayPlus transmitirão ao vivo o duelo entre Ferroviária e Santos. A partida acontece no Estádio Benito Agnelo Castellano, em Rio Claro, no interior de São Paulo. Ambas as equipes somam 3 pontos na competição, com uma vitória e uma derrota cada.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .