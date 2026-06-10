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Projeto busca acelerar a igualdade dentro e fora dos campos

'Equal Play Effect' começou em 2020 e já atendeu mais de 250 mil crianças e jovens

Elas com a Bola|Do R7

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O projeto Equal Play Effect foi lançado pela Fifa em parceria com a organização Common Goal visando deixar um legado duradouro para o futebol feminino no Brasil após a Copa do Mundo de 2027. A iniciativa busca acelerar a igualdade dentro e fora dos campos por meio de ações sociais e esportivas.

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