Qatar negocia sediar a Copa do Mundo de Clubes Feminina

Torneio será nos mesmos moldes da competição masculina disputada em 2025

Elas com a Bola|Do R7

O Qatar apresentou a candidatura para a edição da primeira Copa do Mundo Feminina de Clubes da Fifa, que vai ser disputada em 2028.

