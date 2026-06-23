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Rilany Silva analisa trabalho de desenvolvimento na seleção sub-17

Treinadora relembrou campanhas no Sul-Americano e no Mundial da categoria

Elas com a Bola|Do R7

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A técnica Rilany Silva compartilhou as experiências no desenvolvimento das atletas da seleção sub-17 de futebol feminino.

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