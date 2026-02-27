Logo R7.com
Seleção brasileira adia título após jogo contra Equador terminar em 1 a 1

Brasil vai definir competição em partida contra Venezuela

Elas com a Bola|Do R7

A seleção brasileira feminina de futebol sub-20 vai defender o título do campeonato Sul-Americano em jogo contra a Venezuela neste sábado (28).

