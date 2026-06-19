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Seleção sub-23 dos EUA aproveita estrutura do São Paulo

Equipe passou por período de amistosos no Brasil; venceram o Corinthians duas vezes

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção feminina sub-23 dos Estados Unidos esteve recentemente no Brasil e aproveitou as instalações do Centro de Treinamento do São Paulo em Cotia.

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