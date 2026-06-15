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Seleção venezuelana se classifica e luta por vaga na Copa do Mundo de 2027

Equipe comandada pelo brasileiro Ricardo Belli fez campanha histórica na Liga das Nações Feminina sul-americana e segue na briga

Elas com a Bola|Do R7

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A seleção da Venezuela assegurou a participação na repescagem para a Copa do Mundo de 2027 no Brasil.

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