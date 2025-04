Série A2 do Brasileirão Feminino começa neste sábado (19) com problemas de infraestrutura

A Série A2 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino começa neste sábado (19) e promete ser competitiva, com times tradicionais como Santos , Botafogo, Atlético Mineiro e Vasco na disputa. Problemas com a infraestrutura dos campos e vestiários inadequados, contudo, devem afetar a parte técnica das partidas. Além disso, o calendário apertado devido à curta duração da competição é um fator que exige um esforço extra dos clubes.



Composta por 16 equipes divididas em dois grupos, a Série A2 contará com representantes de diferentes regiões do país. O Grupo A será formado por times do Sul e Sudeste, com destaque para Avaí/Kindermann, Santos e São José, que já conquistaram títulos ou foram vice-campeões da Série A1. Já o Grupo B reunirá clubes das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, entre eles Fortaleza, Vitória e Paysandu.



A competição seguirá o formato de turnos únicos na primeira fase , classificando os quatro melhores times de cada chave para a segunda fase. A partir daí, a disputa será no mata-mata, com partidas de ida e volta até a final. Os quatro semifinalistas garantirão acesso à Série A1 do ano seguinte.



