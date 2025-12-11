Técnica exalta legado da Copa do Mundo feminina sub-17

Em entrevista ao Elas com a Bola, Rilany Silva, técnica da seleção brasileira de futebol feminino sub-17, destaca o legado do desempenho do time na Copa do Mundo da categoria para futuras gerações.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!