Técnica exalta legado da Copa do Mundo feminina sub-17

Rilany Silva destacou integração com outras categorias e oportunidades para novas atletas

Em entrevista ao Elas com a Bola, Rilany Silva, técnica da seleção brasileira de futebol feminino sub-17, destaca o legado do desempenho do time na Copa do Mundo da categoria para futuras gerações.

