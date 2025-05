Thaisinha destaca 'privilégio' em ocupar posição que era de Marta e Cristiane

O Santos venceu o São Paulo por 2 a 1 pela primeira rodada do Campeonato Paulista de Futebol Feminino 2025 , nesta terça-feira (6). Em entrevista à RECORD NEWS antes do clássico San-São, Thaisinha , atacante e camisa 10 das Sereias da Vila , diz que jogar pelo clube "é um privilégio".



A atleta, que iniciou sua trajetória nas categorias de base do Juventus, em São Paulo, tem uma longa história com o Santos, time no qual joga, entre idas e vindas, desde os 14 anos. Ao longo de sua carreira, Thaisinha soma 189 partidas e 79 gols, além de conquistar dois títulos da Libertadores, uma Copa do Brasil e dois Campeonatos Paulistas.



Vestindo a camisa mais emblemática do futebol, Thaisinha afirma que nunca imaginou ocupar a mesma posição de grandes ícones, como Marta e Cristiane . "Hoje, vejo que é uma marca muito importante", reconhece a jogadora.



Apesar de amargar a segunda divisão, o Santos ocupa um lugar de destaque no cenário do futebol feminino paulista, ao lado de clubes como Corinthians e Juventus. "A gente vai forte no Paulista, acreditando no nosso trabalho", afirma Thaisinha.



