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Veja a tabela de classificação e os jogos da terceira rodada do Brasileirão Feminino

Cinco clássicos vão marcar final de semana do futebol feminino

Elas com a Bola|Do R7

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A terceira rodada do Brasileirão começa nesta sexta-feira (13) com uma série de clássicos que prometem agitar os torcedores. O confronto inicial será entre Botafogo e Flamengo às 19h.

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