Veja a tabela de classificação e os jogos da terceira rodada do Brasileirão Feminino

A terceira rodada do Brasileirão começa nesta sexta-feira (13) com uma série de clássicos que prometem agitar os torcedores. O confronto inicial será entre Botafogo e Flamengo às 19h.



Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!