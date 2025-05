Elenco do Corinthians celebra convocação do goleiro Hugo Souza; veja vídeo

O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, comemorou juntos aos seus companheiros de time a convocação para a seleção brasileira . O clube compartilhou um vídeo da festa dos jogadores no momento do anúncio do técnico Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26). A última convocação do jogador havia sido em 2018, ainda sob o comando de Tite.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.