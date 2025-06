‘Esse time está fadado a ser campeão’, diz Marcelinho Carioca sobre elenco do Flamengo

O ex-jogador Marcelinho Carioca, campeão mundial em 2000, deu sua opinião sobre o desempenho do Flamengo no Mundial de Clubes , em entrevista ao Esporte Record News desta sexta-feira (27). “Esse time está fadado a ser campeão. [...] Um time muito bem montado pelo Filipe Luís", afirma.



Marcelinho ainda dá seu palpite para a próxima partida do rubro-negro, que enfrenta o Bayern de Munique no próximo domingo (29). “Contra o Bayern, eu aposto no Flamengo”, diz.



