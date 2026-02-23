Logo R7.com
Ferroviária vence Botafogo na Fonte Luminosa por 2 a 1

Guerreiras Grenás subiram seis posições e estão em 11º na tabela

Esporte Record News|Do R7

No último final de semana, a Ferroviária venceu o Botafogo por 2 a 1 no Brasileirão feminino.

