Jogo contra a Argentina contará com quatro novas convocações na seleção brasileira

Após a vitória sobre a Colômbia, quatro jogadores foram convocados, nesta sexta-feira (21), para se juntar à seleção brasileira . A preparação para o confronto contra a Argentina contará com o zagueiro Beraldo, do PSG, João Gomes, do Wolverhampton, Éderson, da Atalanta, e o goleiro Weverton, do Palmeiras.



Em seguida ao jogo da quinta-feira (20), o técnico Dorival Júnior falou das dificuldades por conta das baixas no elenco, e disse que o sentimento de todos é de que a seleção está caminhando para uma melhora a cada rodada.



Enquanto isso, o atual presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues , registrou chapa única e será reeleito com apoio unânime das 27 federações estaduais, além de 26 clubes das séries A e B.



