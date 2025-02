Acidente aéreo deixa ao menos oito feridos no Canadá; veja imagens Aeronave, que decolou nos EUA, precisou pousar e parar de ponta-cabeça no Aeroporto de Toronto; equipes trabalham no resgate das vítimas

Hora News|Do R7 17/02/2025 - 17h42 (Atualizado em 17/02/2025 - 19h29 ) twitter

