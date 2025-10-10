Logo R7.com
Alckmin destaca avanços em habitação e sustentabilidade no Brasil durante evento em São Paulo

Vice-presidente ressaltou ações do governo em moradia, crédito e meio ambiente durante entrevista coletiva nesta sexta (10)

Hora News|Do R7

O vice-presidente Geraldo Alckmin discursou sobre os recentes avanços nas áreas de habitação e sustentabilidade durante evento de lançamento do novo crédito imobiliário nesta sexta-feira (10).

