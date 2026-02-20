Logo R7.com
Alckmin detalha anúncio de Trump sobre taxas globais

Vice-presidente destaca impacto positivo na relação Brasil-EUA e avanço em acordo com a União Europeia

Hora News|Do R7

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, abordou em entrevista coletiva a recente decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos de derrubar um conjunto de tarifas impostas por Donald Trump, que impactavam produtos brasileiros.

