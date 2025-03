Após discussão entre Trump e Zelensky, ataque russo deixa sete feridos em hospital na Ucrânia

Um ataque de drones russos feriu sete pessoas em uma instalação médica em Kharkiv, na Ucrânia , nesta sexta-feira (28). A cidade, segunda maior do país, sofre bombardeios frequentes desde o início da guerra contra a Rússia em 2022.



O conflito persiste após o cancelamento do acordo de minerais raros entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, que protagonizaram uma discussão transmitida ao vivo na Casa Branca . O tratado era visto como a principal aposta da Ucrânia para retribuir o apoio militar recebido do Ocidente na defesa contra as forças do presidente russo, Vladimir Putin.