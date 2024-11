Artista de circo bate moto durante apresentação em 'globo da morte'; veja momento do acidente

Um artista de circo está internado depois de colidir com a moto durante o número conhecido como “ globo da morte ”, em São Paulo, no último domingo (20). Nas imagens feitas por uma pessoa que assistia ao show, é possível ver o momento em que o homem acelera e parece "voar" em direção ao globo, mas bate em um poste e cai violentamente. O espetáculo foi interrompido para o atendimento ao artista, que foi levado para o hospital, mas não corre risco de morte. A direção do circo informou que uma falha mecânica causou o acidente.