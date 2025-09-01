Logo R7.com
Boletim Focus: projeção da inflação tem leve recuo, mas segue acima da meta

Relatório foi divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (1º)

Hora News|Do R7

O mercado financeiro prevê uma queda de 4,86% para 4,85% na inflação oficial deste ano, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira (1º). A estimativa está acima do teto da meta, de 3%. Em julho, o índice de preços foi pressionado pela conta de energia, que ficou mais cara, e subiu para 5,23%. 

Para o PIB (Produto Interno Bruto), os especialistas ouvidos pela instituição financeira aumentaram a estimativa, que saltou de 2,18% para 2,19%. A Selic (taxa básica de juros), por outro lado, deverá terminar 2025 em 15%

