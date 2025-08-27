Mercado espera que economia desacelere para uma diminuição na Selic, avalia especialista

Após ter fechado com alta na terça-feira (26), o dólar abriu cotado a R$ 5,44 nesta quarta (27). Já a bolsa encerrou o dia em queda, com investidores atentos diante do impasse no Fed , o Banco Central dos Estados Unidos . A apreensão vem após o presidente americano, Donald Trump, anunciar a demissão da integrante do conselho do banco, Lisa Cook .

No cenário doméstico, investidores voltam a atenção para a divulgação de novos indicadores, com destaque para o(Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de julho, que deve ser divulgado na tarde desta quarta.Em entrevista aodesta quarta-feira (27), Carla Beni, economista e professora da FGV (Fundação Getulio Vargas), analisa que o que pode mais preocupar os investidores brasileiros são os. Carla pontua que o mercado espera por uma redução da atividade econômica, o que poderia resultar uma redução da taxa básica de juros, que se encontra em 15% atualmente. “É tudo muito subjetivo, é tudo muito especulativo e tem sempre o peso aqui interno, mas também tem o peso externo, que é essa questão do FED agora”, completa a economista.