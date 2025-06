Bomba caseira é encontrada por funcionário no campus da Universidade Federal do Maranhão

Uma bomba caseira, presa a um vidro de perfume, foi encontrada por um funcionário da equipe de limpeza no campus da Universidade Federal do Maranhão nesta segunda-feira (2). O Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi chamado e conseguiu desarmar o explosivo em uma área isolada.



Não foram registrados feridos ou danos materiais. A instituição reforça que todas as medidas de segurança foram adotadas e que não houve prejuízo para as atividades dos alunos. A Polícia Federal assumiu as investigações do caso.