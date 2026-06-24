Bombeiros procuram por jovem que desapareceu em parque florestal

As equipes do Corpo de Bombeiros iniciaram o terceiro dia de buscas pelo jovem Thiago Gomes Pereira, que desapareceu em um parque florestal no interior de São Paulo.



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