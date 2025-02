Brasil irá importar energia venezuelana após 6 anos

O Brasil voltou a importar energia elétrica da Venezuela para abastecer o estado de Roraima, no norte do país. A medida visa reduzir o estresse no sistema de abastecimento elétrico da região, que depende inteiramente de usinas termelétricas.



A operação foi autorizada nesta terça-feira (18) pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), e os pagamentos serão feitos à comercializadora Bolt Energy — empresa responsável pela importação da eletricidade.



O acordo custará R$ 1.100 por MW/h (megawatt/hora) de energia. Em comparação, usinas hidrelétricas , principais responsáveis pelo abastecimento da energia nacional, custam, em média, R$ 300 por MW/h.