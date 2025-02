Diminuição do volume dos rios brasileiros é alerta para setores de energia e agricultura

Metade dos rios brasileiros está com vazão em risco . Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (10), o professor de direito ambiental Rômulo Sampaio analisa que a notícia é um sinal de alerta para o país, especialmente para os setores de energia e agricultura, já que o uso do recurso nas hidrelétricas e irrigação de plantações é prejudicado com a diminuição do nível dos rios.



Sampaio ainda comenta que a sociedade também possui poder de fiscalização sobre possíveis abusos ao meio ambiente. De acordo com a Constituição Federal, o cidadão pode acionar o Ministério Público e o poder Legislativo, caso perceba que algum empreendimento tente tomar conta de recursos naturais, por exemplo.