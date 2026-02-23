Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Brasília tem alta de visitantes e vira novo polo turístico

Capital federal recebeu 110 mil visitantes internacionais em 2025; secretário de turismo do DF fala com exclusividade à RECORD NEWS

Hora News|Do R7

  • Google News

Brasília encerrou 2025 consolidada como um destino atrativo para visitantes nacionais e internacionais. Este avanço é resultado de uma estratégia abrangente que inclui a promoção de grandes eventos culturais, esportivos e de negócios. Cristiano Araújo, secretário de turismo do Distrito Federal, destaca que o desenvolvimento do setor é fruto de quase oito anos de trabalho contínuo sob a gestão atual.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • brasilia
  • turismo
  • distrito-federal
  • hora-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.