Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

Câncer renal deve crescer quase 80% na América Latina até 2050

Estimativa da OMS é reforçada por aumento de condições como obesidade, sedentarismo e tabagismo

Hora News|Do R7

Segundo estimativa da OMS (Organização Mundial da Saúde), o câncer de rim deve crescer quase 80% na América Latina até 2050. Entre os fatores que colaboram para essa expectativa de crescimento estão o aumento da obesidade e do sedentarismo, além do tabagismo e condições como diabetes e hipertensão. 


Quando identificado em estágio inicial, o câncer renal pode ser tratado através de cirurgia. Casos avançados podem necessitar de quimio e imunoterapia.

  • oms
  • América Latina
  • Câncer
  • Saúde

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.