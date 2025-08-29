Câncer renal deve crescer quase 80% na América Latina até 2050

Segundo estimativa da OMS (Organização Mundial da Saúde), o câncer de rim deve crescer quase 80% na América Latina até 2050. Entre os fatores que colaboram para essa expectativa de crescimento estão o aumento da obesidade e do sedentarismo, além do tabagismo e condições como diabetes e hipertensão.





Quando identificado em estágio inicial, o câncer renal pode ser tratado através de cirurgia. Casos avançados podem necessitar de quimio e imunoterapia.