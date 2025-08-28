Logo R7.com
Carreta carregada com soja tomba em rodovia no interior de São Paulo; veja vídeo

Policiais acreditam que o motorista teria dormido ao volante; veículo invadiu a contramão e bateu em um barranco

Hora News|Do R7

Uma carreta carregada com soja tombou em uma rodovia no interior de São Paulo, na última quarta-feira (27). Policiais acreditam que caminhoneiro teria dormido ao volante. Um motorista, que vinha atrás da carreta, notou algo errado e reduziu a velocidade para evitar uma colisão.

Nas imagens, é possível ver que o caminhão invadiu a contramão, bateu em um barranco e tombou, espalhando a carga na pista. Segundo a Polícia Rodoviária, o motorista foi levado para o pronto-socorro de São Pedro (SP) e não corre risco de morte.

