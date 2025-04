Censo Escolar 2024 mostra que políticas públicas ainda não solucionaram evasão, aponta especialista

O Ministério da Educação divulgou, nesta quarta-feira (9), o Censo Escolar 2024 , que apontou um aumento nas matrículas do ensino médio integral das escolas públicas. O levantamento também aponta uma queda de 215 mil nas matrículas na educação básica no país. Em entrevista ao Hora News , Erik Anderson, especialista em legislação educacional e inspeção escolar, repercute os dados.



Ele cita o esforço do governo em aplicar políticas públicas que visam diminuir a evasão escolar, como o Pé de Meia, mas aponta que as ações ainda não se refletem nos números. “Os dados estão mostrando que essas políticas ainda não estão sendo suficientes para que esse crescimento apareça. A gente tem essa queda no número de matrículas, e isso é muito importante para calcular qual vai ser o custo médio do estudante e a distribuição que a União, o ente que tem a maior arrecadação e faz a complementação para estados e municípios nos investimentos públicos, vai fazer”, explica Anderson.



O profissional ainda comenta as mudanças estruturais que podem auxiliar no aumento do interesse dos jovens pela escola. “É muito importante que a escola seja um espaço para uma aprendizagem significativa, ou seja, ela precisa trabalhar questões afetivas, culturais, esportivas, e não apenas o aspecto intelectual. [...] Aí, sim, a escola passa a fazer sentido para o estudante”, completa o especialista.